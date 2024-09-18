Израильские военные вступили в новый этап противостояния с Ближним Востоком

В среду, 18 сентября, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что начался новый этап войны со смещением имеющихся ресурсов на северный фронт. Как сообщает РИА Новости, такое заявление руководитель сделал в эфире местных телеканалов.

По его словам, страна помнит о заложниках и целях на юге, где военные продолжают выполнять свой долг. Что касается операции в северной части Израиля, то в ней участвуют все органы, перед которыми стоит задача «благополучно вернуть жителей населенных пунктов на севере в свои дома». Во время выступления он также заявил о «впечатляющих результатах», которые достигли израильские силовики, в том числе разведчики из Моссада.

Ранее сообщалось о том, что Израиль начал стягивать спецназ на границу с Ливаном в «ожидании потенциальной эскалации».