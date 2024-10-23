«Хезболла» поразила беспилотником резиденцию Нетаньяху

Шиитское движение «Хезболла» с помощью беспилотника поразило резиденцию Биньямина Нетаньяху. БПЛА ударил в окно спальни премьер-министра Израиля.

Об инциденте сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan. Отмечается, что дрон влетел в резиденцию политика со стороны Ливана.

«Цензор сегодня позволил опубликовать информацию, что БПЛА, запущенный «Хезболлой», поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб. Было зафиксировано прямое попадание <...> в окно спальни», — цитирует текст публикации РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Израиль уведомил США об условиях прекращения огня на границе с Ливаном.