СМИ: Израиль уведомил США об условиях прекращения огня на границе с Ливаном

Израильская сторона передала США документ с требованиями для достижения дипломатического урегулирования конфликта на границе с Ливаном. Об этом сообщил информационный портал Axios.

В соответствии с представленными условиями, Израиль настаивает на активных мерах противодействия в отношении движения «Хезболлах», а также на восстановлении военной инфраструктуры. Особое внимание уделяется требованию о свободном использовании израильских ВВС в воздушном пространстве Ливана.

Отмечается, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер встретился с американским спецпосланником Эймосом Хокстином, которому и вручил документ с условиями. Хокстин планирует обсудить эти пункты с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри в Бейруте.

Тем не менее, по словам американского чиновника, шансы на согласие Ливана и мирового сообщества с требованиями Израиля выглядят крайне невысокими.

23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» на границе с Ливаном. В результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября был убит лидер шиитского движения Хасан Насрулла, «Хезболла» подтвердила его гибель и пообещала продолжать противостояние с Израилем.

Ранее сообщалось, что США выдвинули Израилю ультиматум из-за гуманитарного кризиса в Газе.