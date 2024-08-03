Война на пороге: США призвали всех американцев немедленно о покинуть Ливан

Соединенные Штаты Америки вслед за некоторыми европейскими державами настоятельно рекомендовали находящимся на территории Ливана своим гражданам покинуть это ближневосточное государство как можно скорее.

Как приводится в сообщении посольства США в Бейруте, американцев просят покинуть Ливан на любом доступном авиарейсе или по морю, если есть такая возможность.

«Мы призываем тех, кто хочет покинуть Ливан, забронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует по наиболее предпочтительному маршруту. Билеты остаются в продаже, несмотря на отмену многих рейсов», — говорится в сообщении.

Те американцы, что стеснены в настоящее время в средствах для возвращения на родину, могут обратиться в любой момент в посольство США в Бейруте за денежной помощью в виде репатриационных займов .Рассчитывать на эвакуацию вооруженными силами американским гражданам не стоит, уточнили в диппредставительстве.

Ранее мы писали, что Израиль направил Ирану и Ливану дипсообщения, что готов начать полномасштабную войну.