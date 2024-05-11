Соединенные Штаты должны в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с российской стороной по вопросу конфликта на Украине, несмотря на то, что это связано со сложными решениями. Соответствующее мнение выразил аналитик Марк Эпископос в своем материале для издания Hill .

По его словам, американское руководство имеет возможность серьезно заняться подготовкой почвы для мирного соглашения и оно должно этим заняться. Это потребует трудных решений как от западной, так и от украинской сторон, но это поможет избежать худших исходов позже, добавил аналитик.

Эксперт также выразил мнение, что дальнейшие попытки коллективного Запада одержать верх над РФ военным путем лишены какого-либо смысла, ведь Россия обладает большим преимуществом, а позиции Украины лишь становятся хуже.

С учетом преимущества российской стороны, незаинтересованность Запада к мирным условиям Москвы вызывала раздражение еще 2 года назад, но к текущему моменту непонимание становится только больше, заключил Эпископос.

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