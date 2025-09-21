Александр Хинштейн официально вступил в должность губернатора Курской области, сообщил ТАСС. Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Свиридовский» в Курске.

Новый глава региона поблагодарил жителей области за поддержку и отметил важность этого события для дальнейшего развития Курской области.

От имени президента РФ Владимира Путина Хинштейна поздравил полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев. С поздравлениями также выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Хинштейн занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области с 5 декабря 2024 года. Его предшественником был Роман Старовойт.

На выборах, состоявшихся в единый день голосования, Хинштейн набрал 86,92% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Его вступление в должность завершает процесс формирования новых органов исполнительной власти в регионах России после выборов.

Ранее сообщалось, что украинских боевиков осудили за теракт в Курской области.