Хинштейн пообещал помочь Генпрокуратуре взыскать 3 млрд руб. с главы курской корпорации

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что правительство региона поддерживает иск Генеральной прокуратуры РФ к главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину и его заместителям. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск к Лукину и его помощникам на 3,2 млрд руб. по делу о мошенничестве с государственными контрактами. В этой афере участвовали фирмы-однодневки, через которые якобы в регионе производилось строительство защитных сооружений.

Лукина задержали в декабре 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В тот же месяц под стражу попал и один из его заместителей Игорь Грабин.

В ответ на сложившуюся ситуацию Хинштейн организовал проверку деятельности корпорации и направил обращение в прокуратуру для привлечения виновных к ответственности.

Корпорация развития Курской области была основана в 2012 году и функционирует как единственный оператор по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. В 2022 и 2023 годах она шесть раз назначалась исполнителем контрактов гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко, который огласил сумму ущерба региону из-за атаки ВСУ.