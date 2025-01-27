Хинштейн отчитал курского чиновника за оглашение суммы ущерба региону из-за ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о дисциплинарном взыскании для Алексея Карнаушко, который исполняет обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья. Это решение было озвучено на заседании областного правительства, которое транслировалось на странице администрации региона во «ВКонтакте».

Ранее Карнаушко оценил ущерб, причиненный Курской области вследствие вторжения ВСУ, в 750 млрд руб. Он также охарактеризовал обстановку в приграничных районах как стабильно напряженную.

Губернатор подчеркнул, что на данный момент невозможно говорить о расчетах или оценках затрат на восстановление разрушенной инфраструктуры, поскольку территория полностью не очищена от противника. Также неизвестно, в каком состоянии будут возвращены населенные пункты.

Он добавил, что все озвученные цифры носят исключительно предположительный и поверхностный характер и не подтверждены обоснованиями.

Хинштейн отметил, что власти не могут оценить состояние объектов в освобожденных населенных пунктах, поскольку рядом продолжаются боевые действия.

Ранее сообщалось, что жители Курской области устроили разнос Хинштейну на встрече. Люди выражают недовольство тем, что у них нет средств на приобретение жилья, а сертификаты на сумму 150 тыс. руб., выданные им ранее, уже израсходованы.