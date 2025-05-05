Хинштейн упрекнул чиновника, отправившего подчиненных копать бурьян вместо себя

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал министра природных ресурсов региона Александра Володько за неприемлемое отношение к работе и личное отсутствие в восстановительном проекте в парке «Патриот» в Курске.

В ходе заседания регионального правительства Хинштейн выразил недовольство тем, что Володько устроил для своих подчиненных субботник в парке «Патриот», а сам даже не принял в нем участие, хотя поручение было дано лично чиновнику.

На прошлой неделе Хинштейна проинформировали о жалобах местных жителей, связанных с состоянием парка «Патриот». Горожане выразили обеспокоенность тем, что клумбы заросли сорняками, а плитка у «Триумфальной арки» разрушилась. Тогда же Хинштейн поручил Володько разобраться с этим вопросом и заняться уборкой территории.

Глава ведомства вместо того, чтобы работать, отправил своих подчиненных выкапывать бурьян, оставив работу по восстановлению инфраструктуры без внимания.

«К 9 Мая, к нашему святому празднику, максимально все, что можно сделать на этом мемориале, равно как и на других мемориалах, посвященных победе в Великой Отечественной войне, должно быть сделано. Плитку на ступенях храма Георгия Победоносца к этому времени, нет сомнений у меня, можно там восстановить», — сказал врио Курской области.

Хинштейн подчеркнул, что готов самостоятельно отправиться наводить порядок в парке. Врио главы региона заявил, что возьмет с собой Володько и они вместе будут выполнять ту работу, которую должен был сделать чиновник.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ под Курском.