Хинштейн сообщил о последствиях атаки дронов ВСУ под Курском

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Курской области получила ранения женщина, о чем проинформировал в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Как сообщил руководитель региона, в результате инцидента женщина получила травмы: ушиб, ссадины на шее и правом плече. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

«В результате падения обломков вражеских БПЛА в деревне Кукуевка Курского района ранения получила 47-летняя женщина», — говорится в релизе.

Александр Хинштейн сообщил, что в интернете появилась информация о пожаре в Курске, который якобы произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Однако, по данным МЧС, фото и видеоматериалы, которые распространяются в сети, не имеют отношения к беспилотникам и являются бытовыми.

«Уважаемые жители, враг продолжает подлые атаки по нашей территории. Прошу вас быть крайне внимательными и соблюдать все меры безопасности!» — отметил врио главы региона.

В случае обнаружения предметов, вызывающих подозрение, не следует подходить к ним. Необходимо незамедлительно сообщить о находке по номеру 112, подчеркнул Хинштейн.

Ранее сообщалось, что сообщалось, что за ночь было сбито 40 беспилотников ВСУ. Тогда больше всего их было перехвачено над Рязанской областью, а двум удалось прорваться в Московский регион.