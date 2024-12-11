Хижняк подал документы в ЦИК Белоруссии для регистрации кандидатов в президенты

Еще один претендент на пост главы государства подал свои документы в Белоруссии. Центризбирком принял все необходимые документы у Александра Хижняка, руководителя Республиканской партии труда и справедливости. Об этом сообщил ТАСС.

Помимо всех справок и заполненных анкет, кандидат в президенты Белоруссии при подаче документов в ЦИК обязан сдать не менее чем 100 тыс. подписей избирателей, которые поддерживают данного претендента в его выдвижении. Команда Хижняка успела собрать все подписи в положенный срок, и он сам сдал в Центризбирком все необходимые бумаги.

Почти одновременно с ним свои документы в ЦИК сдал Сергей Сыранков, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии. Он также выставляет свою кандидатуру на выборы президента. По установленным правилам, документы можно сдавать до 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Лукашенко высказался по поводу ситуации в Сирии. Он заявил, что это становится уроком для Белоруссии. В ней все должны понять, что страна должна сама определять свою судьбу, вместо внешних игроков.