Ход Путина вызвал панику в США

Президенту РФ Владимиру Путину удалось переиграть Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

Дальнейший путь, отметил он, заключается в том, что Европа и США, оказывали давление на российского лидера.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий.

Делегации двух стран встретили в Стамбуле 16 мая. Переговоры длились почти два часа.

Возглавлявший российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. Он отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. В ходе переговоров украинская делегация запросила встречу на уровне глав государств, российская делегация приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

Ранее сообщалось о том, что Мирошник рассказал о планах Киева по перевооружению через переговоры в Стамбуле.