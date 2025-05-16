Украинская делегация предприняла попытку добиться временного перемирия, чтобы подготовиться к новым этапам войны. Таким мнением в интервью ТАСС поделился посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Киев надеялся на переговоры как на возможность получить передышку для перевооружения и перегруппировки войск, но эти планы не оправдались.

«Директивы Владимира Зеленского, которые он дал своим представителям на переговорах в Стамбуле, были изначально нацелены не на мирное урегулирование, а на поиск передышки для перевооружения и перегруппировки своих войск. На переговорах они этого не получили», — сказал Мирошник.

Кроме того, представитель МИД России высказался о желании главы киевского режима Владимира Зеленского лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Мирошника, таким образом нелегитимный украинский лидер сам нарушит свой же запрет на контакты с Москвой.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и Украиной впервые с 2022 года. По итогам этой встречи, которая продлилась почти два часа, глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский сделал ряд важных заявлений.