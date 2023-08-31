Ходил по краю: сколько покушений удалось пережить Пригожину

Те, кто знал Евгения Пригожина лично, отмечали, что он всегда «ходил по краю». Еще до катастрофы, которая привела к гибели создателя ЧВК «Вагнер», он неоднократно подвергался опасности, но всегда выходил победителем из схватки с судьбой.

В августе 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу «музыкантов» в Попасной, ЛНР. Уже тогда общественность и СМИ испугались за Пригожина, а некоторые даже заговорили о его гибели. С бизнесменом после инцидента долго не могли связаться, что только подливало масла в огонь. Позже в соцсетях появилось фото Евгения Викторовича с военным деятелем Андреем Богатовым на фоне разрушенного здания. Последний подписал снимок так: «Ищем тело Пригожина».

В декабре 2022 года в «Русском доме» в ЦАР произошел теракт. Глава организации Дмитрий Сытый погиб от взрыва, открыв посылку от неизвестного отправителя. Тогда многие журналисты и военные эксперты выразили уверенность — Сытый стал случайной жертвой, а целью убийц был Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер» регулярно появлялся в данном офисе, и об этом знал широкий круг людей.

Уже в следующем месяце, в январе 2023 года, анонимные источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского распространили сведения о его встрече с руководителем ЦРУ США Уильямом Бернсом. На ней якобы обсуждалась ликвидация лидера «музыкантов», которые стали «костью в горле» для ВСУ и киевского режима. Чем закончились переговоры — неизвестно, однако публично Пригожин о нападениях на него не заявлял.

Февраль 2023 года ознаменовался уничтожением российского Су-24, предположительно, средствами ПВО Украины. Причем охота на бомбардировщик, как сообщалось, велась намеренно. Ранее Пригожин публиковал в соцсетях обращение к Зеленскому с призывом посетить Артемовск, снятое как раз в кабине летящего Су-24. По слухам, предприниматель должен был еще несколько раз передвигаться на данном самолете, но воздержался от этого.

Ранее стало известно, что скульптор из Орла создал коллекцию фигурок с главой ЧВК «Вагнер».