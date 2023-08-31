Карманный «Пригожин»: скульптор из Орла создал коллекцию фигурок главы ЧВК «Вагнер»

Гибель главы ЧВК «Вагнер» потрясла всю Россию. Пока одни наживаются на трагедии и придумывают мошеннические схемы, другие скорбят и вспоминают заслуги и огрехи Евгения Пригожина. Дань памяти некоторые решили превратить в способ творческого самовыражения и заработка.

Например, один талантливый скульптор Михаил Ш. из Орла придумал концепцию коллекционных резинопластиковых фигурок Пригожина и планирует продавать их уже в сентябре. Причем, как признался сам мастер, идея пришла к нему еще до известных событий, а гибель военного деятеля лишь подтолкнула его к выпуску продукции.

«Фигурка была создана в июне 2023 года. Будет как идти в дополнение к еще одному набору, так и продаваться отдельно. Цена составит 650 рублей, если приобретать только ее», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер.

У Михаила довольно богатый опыт по созданию миниатюрных статуэток. В его послужном списке имеется масса работ: от солдат и техники Великой Отечественной войны до небольших построек, животных и древнерусских воинов. Производятся они в несколько этапов.

«Сначала из глины создается мастер-модель, а затем по ней отливается финальное изделие в резинопластике и вручную дорабатывается», — пояснил мужчина.

Ранее россиянам начали поступать странные сообщения от «Пригожина».