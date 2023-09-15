«Хотят внести раскол»: политолог раскрыл суть очередной уловки Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что в 2021 году, во время встречи в Женеве, сказал президенту РФ Владимиру Путину о малом уважении Китая к России. Об этом он сообщил во время своего выступления в Мэриленде, передает РИА Новости.

Политолог Алексей Ванифатов объяснил, почему президент Соединенных Штатов высказался на эту тему.

«Воспоминания Байдена иногда несут в себе искаженную действительность. Стоит вспомнить его рассказы о гибели старшего сына в Ираке, который на самом деле умер от рака. Новое высказывание Байдена нужно рассматривать со скепсисом», — рассказал Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня»

По мнению эксперта, если такие фразы и правда звучали на встрече с президентом Путиным, это говорит о низком уровне дипломатии в США.

«Сближение России и Китая заставляет западные страны нервничать. Они хотят внести хоть какой-то раскол в отношения наших стран, но все эти попытки не будут иметь успеха. Подобные высказывания, наоборот, сплотят КНР и РФ и ухудшат отношения США с их союзниками», — пояснил собеседник.

Ранее Джо Байден проигнорировал вопросы журналистов об обвинениях против его сына.