В прошлом году Lekto изображал французского лидера с усами Гитлера.

Теперь парижане могут увидеть изображение молящегося на коленях Макрона со словами «Слава Богу, что есть Россия, на которую можно все свалить».

На другом мурале разгневанная супруга президента возмущается: «Проклятые фермеры! Из-за вас у Эммануэля стресс и проблемы с эрекцией!»

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что допускает отправку войск из стран Евросоюза на Украину. Европейские лидеры один за другим начали дружно отрицать такую возможность. Макрона поддержала только одна из главных русофобок Европы премьер-министр Эстонии Кая Каллас.