Художница из Белгорода создала подарок для Путина в виде картины на осколке снаряда

Картину, написанную местной художницей, глава региона вручил российскому лидеру на встрече. Ее имя он не раскрыл. На арт-объекте изображена патриотичная надпись: «Белгород не сдается».

Гладков рассказал, что работы этой художница получили известность в регионе — она рисует на обломках ракет, оставшихся после обстрелов ВСУ. Чаще всего на них изображается военная техника, солдаты и символы сопротивления.

Губернатор отметил, что ПВО стала частью повседневной жизни в Белгородской области, и сравнил нынешнюю ситуацию с Великой Отечественной войной (ВОВ), когда искусство помогало людям переживать тяжелые времена.

Путин осмотрел подарок и поблагодарил Гладкова, охарактеризовав картинку как «душевную и хорошую».

Это не первый случай, когда война вдохновляет жителей Белгородской области на творчество. Летом 2023 года «Российская газета» опубликовала интервью с местным военным с позывным «Кот», который также создает арт-объекты из военных артефактов.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил российским военным медали «Золотая звезда».