Советник Эрдогана ответил на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией

Советник турецкого президента по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил о том, что никакого перелома в отношениях Турции и России нет.

Об этом пишет РИА Новости. Кылыч заявил, что в отношениях между Москвой и Анкарой нет никакого перелома или охлаждения. Так он прокомментировал вопрос, якобы, об охлаждении взаимоотношениях между двух стран.

Ранее Дмитрий Песков также отвечал на вопрос о том, имеется ли между Россией и Турцией охлаждение. Представитель Кремля отметил, что такие слухи вызывают лишь удивление, так как отношения двух стран на данный момент продолжают развиваться и являются разноплановыми.

Ранее стало известно о возможно отправки «миротворцев» на Украину из Турции.