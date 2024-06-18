Hurriyet: Турция предупредила Россию о новом теракте после «Крокуса»

Турция предупредили Россию и новом готовящемся теракте после трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет турецкая газета Hurriyet .

По данным источника, целью следующего теракта был торговый центр на территории РФ. Информацию об этом удалось получить от пяти задержанных в турецкой республике сторонников организации «ИГИЛ Хорасан»*. Именно она взяла на себя ответственность за организацию теракта в подмосковном Красногорске.

Информацию об этом турецкая разведка передала Москве.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024-го года. В этот день неизвестные ворвались в помещение и начали безжалостно стрелять по людям. Позже террористы переместились в концертный зал, где должно было пройти выступление рок-группы «Пикник». Там они продолжили стрельбу и устроили пожар.

Жертвами трагедии считаются порядка 150 человек. Больше 550 человек пострадали и получили ранения. Потерпевшими признаны более 1,7 тысяч человек.

На данный момент исполнители и организаторы теракта находятся под арестом. Большинство из них оказались выходцами из Таджикистана.

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*«Вилаят Хорасан», афганское крыло «Исламского государства», организации признаны террористическими и запрещены в России