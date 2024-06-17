В Чехии на военном полигоне прогремел взрыв

На военном полигоне Либава, расположенном на востоке Чехии, произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба чешской армии в соцсетях.

Отмечается, что взорвались боеприпасы. Есть раненые. Военная полиция начала расследование инцидента.

«Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока неустановленный тип боеприпасов. На месте, к сожалению, есть раненые», — следует из сообщения.

К месту аварии направлен спасательный вертолет.

17 мая в Санкт-Петербурге произошел взрыв в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте. По информации Ленинградского военного округа, причиной инцидента стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что из-за взрыва пострадали семь военнослужащих. Позже власти Санкт-Петербурга сообщили, что происшествие ничего не имеет общего с терактом.

Ранее мы сообщали, что в Чехии из-за столкновения поездов погибли люди.