Хуситы атаковали крылатой ракетой электростанцию на юге Израиля

Движение «Ансар Алла» с помощью крылатой ракеты атаковали электростанцию, расположенную в Эйлате на юге Израиля.

Также хуситы провели успешную военную операцию против объектов израильского противника в оккупированном Тель-Авиве с использованием ряда беспилотников.

Хуситы усилили атаки по территории Израиля после того, как 10 января истребители США и Израиля нанесли новые удары по Йемену, в частности, по главной электростанции в столичной провинции. Также был нанесен удар по нефтяному порту, расположенному на западе страны.

Ранее сообщалось о том, что по столице Йемена Сане нанесли несколько авиационных атак.