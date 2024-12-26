По столице Йемена Сане нанесли несколько авиационных атак

По столице Йемена Сане были осуществлены несколько авиационных атак, включая международный аэропорт, в тот момент, когда лидер шиитского движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси проводил свое еженедельное выступление. Об этом сообщили РИА Новости источники в местных властях.

Кроме того, удары нанесены по военно-воздушной базе «Эд-Дайлами» и ее окрестностям, расположенным на севере столицы.

Ранее, 24 декабря, представители хуситского движения «Ансар аллах» нанесли удар по военному объекту, который расположен неподалеку от Тель-Авива. Они выпустили по нему гиперзвуковую ракету.