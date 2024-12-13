Хуситы атаковали цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля

Хуситские силы Йемена нанесли серию атак на Израиль с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил военный представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа, передают РИА Новости.

Целями атак стали города Ашкелон и Тель-Авив, а также объекты на юге страны. Сариа заявил о проведении двух военных операций. Первая — направлена на объект в Ашкелоне, вторая — в Яффе.

Кроме того, хуситы сообщили о совместных действиях с иракскими шиитскими группировками, которые также целились на объекты на юге Израиля.

Хуситы уже ранее осуществляли атаки на морские силы США в Аденском заливе и, согласно их заявлениям, контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, поддерживая силы Палестины. Они также призвали международное сообщество вывести экипажи с израильских судов и избегать приближения к ним в море.

В ответ на последние атаки несколько компаний приостановили свои грузоперевозки через Красное море.

Ранее издание Axios сообщило, что Пентагон шокировало обилие оружия и боеприпасов хуситов.