Хуситы нанесли удар по эсминцу и трем суднам США
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Представители йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удары по эсминцу и трем суднам снабжения армии США в Аравийском море с помощью 16 ракет и крылатых беспилотников.
Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА Новости.
Мятежники атаковали корабли по суднам Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable.
Ранее заместитель главы Министерства обороны США Билл Лаплант сообщил о шоке от продемонстрированных хуситами возможностей после их атаки на корабли Соединенных Штатов. По его словам, хуситы постепенно становятся «страшным противником».