Хуситы подтвердили смерть своего премьер-министра после удара ЦАХАЛ

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) официально подтвердило гибель главы своего правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате атаки, осуществленного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил телеканал Al Masirah.

Инцидент произошел 29 августа во время проведения правительственного совещания в столице Йемена Сане.

По данным представителей движения, израильские вооруженные силы нанесли удар в момент, когда премьер-министр и члены его кабинета проводили плановое совещание для оценки деятельности за прошедший год.

В результате атаки погибли несколько ключевых министров, включая руководителей министерств информации, финансов и образования. Ранения различной степени тяжести получили другие участники встречи, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Преемником погибшего премьер-министра стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах. Эта атака произошла после того, как Тель-Авив объявил о проведении новой военной операции против движения хуситов.

Ранее эксперт по ближневосточным вопросам Александр Каргин назвал ключевые цели ударов Израиля по Йемену.