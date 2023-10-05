Хватило бы на жизнь деревне: жена Зеленского потратила за день годовой бюджет около двух сотен украинцев

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, потратила более 1 000 000 долларов в Нью-Йорке. Первая леди государства решила приобрести украшения в бутике «Cartier».

Финансовый эксперт и инвестор Наталья Жукова рассказала нам, что данная сумма могла бы значить для среднестатистического жителя Украины.

«Согласно открытым данным, средняя зарплата украинца составляет на сегодня 17 127 грн. Курс гривны к доллару — 37,5. Получается, что 1 000 000 долларов США равен 37 500 000 грн, это почти 2 190 средних зарплат по стране», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Более того, из расчетов Жуковой следует, что обычный гражданин страны не тратит столько денег даже за всю свою жизнь. Суммы же хватило бы на год существования маленькой деревне.

«В год среднестатистический украинец получает 205 524 грн. На 37 500 000 грн он мог бы прожить 182 года или 182 украинца могли бы жить целый год на эти деньги», — подчеркнула эксперт.

Ранее жена Зеленского похвасталась, что ее муж не струсит переизбираться на второй срок.