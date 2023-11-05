«Хватит наглости попросить денег у Израиля»: названы истинные причины отмены визита Зеленского в Иерусалим
Политолог Разгуляев: Израиль и США не хотят видеть Зеленского в Иерусалиме
Фото: [Игорь Маслов/©РИА Новости]
В Киеве заявили, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Израиль находится по вопросом. Причина тому — слитые в Сеть данные о датах предстоящего мероприятия, пишет The Times of Israel.
Отмечается, что украинский лидер планировать придать информацию о своем визите гласности лишь тогда, когда «ступит на израильскую землю».
Однако политолог Сергей Разгуляев усомнился в правдивости слов главы Украины.
«Зеленский может говорить все, что угодно. На его пустую болтовню можно уже не обращать внимания, что, собственно и делают его хозяева, восседающие в Вашингтоне. Можно со стопроцентной вероятностью заявлять, что дело не в слитых данных о визите и его безопасности», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, украинский лидер всячески пытается обратить внимание на свою страну.
«Он хочет вклиниться в жестокий арабо-израильский конфликт для того, чтобы на него снова посмотрели и, возможно, проспонсировали действия Киева. Не удивлюсь, что у него хватит наглости попросить денег напрямую у Израиля, лишь бы о нем не забывали. Однако никому он уже не нужен, война Киевом проиграна, окончание конфликта — лишь вопрос времени», — отметил политолог.
Разгуляев напомнил, что ранее в Израиле уже называли возможный визит Зеленского неуместным.
«Глава Украины не решает абсолютно ничего, он полностью зависит от решений Вашингтона. Куда дунет американский ветер — так и решит Зеленский. Израиль сказал, что не хочет видеть главу киевского режима у себя, а за Израилем стоит США. Здесь все очевидно», — подытожил собеседник.
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