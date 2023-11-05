«Хватит наглости попросить денег у Израиля»: названы истинные причины отмены визита Зеленского в Иерусалим

В Киеве заявили, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Израиль находится по вопросом. Причина тому — слитые в Сеть данные о датах предстоящего мероприятия, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что украинский лидер планировать придать информацию о своем визите гласности лишь тогда, когда «ступит на израильскую землю».

Однако политолог Сергей Разгуляев усомнился в правдивости слов главы Украины.

«Зеленский может говорить все, что угодно. На его пустую болтовню можно уже не обращать внимания, что, собственно и делают его хозяева, восседающие в Вашингтоне. Можно со стопроцентной вероятностью заявлять, что дело не в слитых данных о визите и его безопасности», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, украинский лидер всячески пытается обратить внимание на свою страну.

«Он хочет вклиниться в жестокий арабо-израильский конфликт для того, чтобы на него снова посмотрели и, возможно, проспонсировали действия Киева. Не удивлюсь, что у него хватит наглости попросить денег напрямую у Израиля, лишь бы о нем не забывали. Однако никому он уже не нужен, война Киевом проиграна, окончание конфликта — лишь вопрос времени», — отметил политолог.

Разгуляев напомнил, что ранее в Израиле уже называли возможный визит Зеленского неуместным.

«Глава Украины не решает абсолютно ничего, он полностью зависит от решений Вашингтона. Куда дунет американский ветер — так и решит Зеленский. Израиль сказал, что не хочет видеть главу киевского режима у себя, а за Израилем стоит США. Здесь все очевидно», — подытожил собеседник.

Ранее мы сообщали, что внутри Украины начались противоречия.