Глава венгерской общины на Украине Тибор Томпа заявил, что в приграничных районах Закарпатья создано гетто для тех, кто не говорит по-украински. Местных жителей даже не пытаются интегрировать в общество, что создает для них проблемы.

Политолог Сергей Разгуляев прокомментировал нам ситуацию, отметив, что государство уже давно шаг в шаг повторяет судьбу Третьего рейха.

«Уже 10 лет на Украине превалирует нацистская идеология. Кому поклоняется киевский режим? Пособник фашистов Бандера у них — герой. Я удивлен, что там до сих пор нет памятников Адольфу Гитлеру. Но есть его идеи. В Германии тех лет говорили: один народ, один рейх, один фюрер. На Украине сейчас так же — превозносятся те, кто говорит на «мове», страна считается «пупом Земли», а Зеленский исполняет роль фюрера», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гетто для тех, кого власти Украины считают недолюдьми, добавил эксперт, уже созданы. Призывы уничтожать русскоговорящих граждан из-за их неполноценности тоже звучат. Следующий этап — обход домов, как это было во все той же Германии, и ликвидация «ненужных» жителей.

«Украина идет по стопам Третьего рейха и пройдет этот путь до конца. Как и фашистская Германия, она не найдет никакого «вундерваффе» и будет разбита русским солдатом, над Банковой будет развиваться наш флаг, как над Рейхстагом, а Зеленский, надеюсь, тоже повторит судьбу своего кумира», — заключил Разгуляев.

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