Игорь Брынцалов: победа Андрея Воробьева на выборах показывает доверие жителей Подмосковья

Победа на выборах в Подмосковье действующего губернатора Андрея Воробьева свидетельствует о доверии жителей региона и дает надежду на продолжение позитивных изменений, заявил секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Андрей Воробьев всегда говорит: «житель — главный». Именно от инициатив и наказов наших жителей начинаются все преобразования <…>. В период избирательной кампании Андрей Воробьев провел большое количество встреч с трудовыми коллективами, старостами, активными жителями. Были собраны тысячи наказов, которые войдут в Народную программу партии. <…> и, как и прежде, вся большая команда Андрея Воробьева будет работать над реализацией каждого наказа», — отметил Брынцалов.

Брынцалов напомнил, что с 2012 года в Московской области построены сотни школ, детсадов, поликлиник, домов культуры. Обновлены тысячи дворов, капитально отремонтированы десятки тысяч подъездов. Местные жители, указал спикер Мособлдумы, видят, как их города становятся безопаснее и комфортнее, поэтому они проголосовали на выборах за того, в ком уверены.

Выборы губернатора в Подмосковье состоялись 8, 9 и 10 сентября. На них с большим отрывом победил действующий глава Андрей Воробьев. ЦИК России после обработки ста процентов бюллетеней сообщил, что Андрей Воробьев набрал 83,68 процента голосов.