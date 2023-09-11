Андрей Воробьев с большим отрывом победил на выборах главы Подмосковья

Данные Центральной избирательной комиссии РФ показывают, что действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побеждает на выборах главы региона с 83,68% голосов после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости .

Отмечается, что по итогам трехдневного голосования за Воробьева проголосовали более трех миллионов жителей Московской области. На втором месте расположился Александр Наумов от КПРФ с 6,37% (234 212 голосов), на третьем находится Кирилл Жигарев от ЛДПР с 4,82% (177 210 голосов), на четвертом — Анатолий Никитин от «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 4,06% (149 262 голосов).

Накануне Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в выборах.