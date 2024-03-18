Игорь Брынцалов поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
Глава регионального парламента отметил, что явка в Подмосковье была высокой и составила семьдесят четыре процента. Слова Игоря Брынцалова приводит пресс-служба Московской областной думы.
«Такой результат — красноречивое одобрение проводимой государственной политики. <…> Мы еще больше укрепились в своей вере, в важных для нас традиционных ценностях и идеалах. Вместе с президентом защищаем все то, что делает нас настоящими людьми», — подчеркнул председатель Мособлдумы.
Напомним, ранее ЦИК обработал 100 процентов протоколов в Московской области, в результате действующий глава государства Владимир Путин набрал в регионе 86,5 процента голосов.