Игорь Брынцалов поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах

«Такой результат — красноречивое одобрение проводимой государственной политики. <…> Мы еще больше укрепились в своей вере, в важных для нас традиционных ценностях и идеалах. Вместе с президентом защищаем все то, что делает нас настоящими людьми», — подчеркнул председатель Мособлдумы.