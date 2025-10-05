Игра в суверенитет: Затулин заявил о попытке ЕС дестабилизировать Грузию через выборы
Депутат Затулин: протесты в Грузии — попытка ЕС дестабилизировать общество
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин полагает, что протестные акции в Грузии, развернувшиеся после выборов, представляют собой очередную провокацию с целью дестабилизировать обстановку в государстве, ранее входившем в состав СССР. Своим видением ситуации депутат поделился в интервью «Ленте.ру», указав на источник беспорядков.
«В Грузии уже не первый год противостоят друг другу гражданские силы, поддерживающие действующую власть, и политические группы, связанные с [бывшим президентом Грузии] Михаилом Саакашвили, которые выступают под лозунгами Евросоюза. Нет никаких сомнений, что выборы в Грузии — это очередное противостояние между теми, кто реалистично рассматривает положение Грузии, и теми, кто совершенно безоглядно действует под патронажем ЕС и стремится включить Грузию в фронт борьбы против России», — заявил Затулин.
Депутат подчеркнул, что усилия по дестабилизации грузинского общества встречают сопротивление со стороны правительства.
«Я убежден, что немедленно это все будет выдано за ущемление демократии. Об этом уже заговорила госпожа [президент Молдавии Майя] Санду, которая только что фальсифицировала выборы, и ее партнеры», — добавил Затулин, отмечая, что подобные заявления следует ожидать от определенных политических деятелей.
