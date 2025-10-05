«В Грузии уже не первый год противостоят друг другу гражданские силы, поддерживающие действующую власть, и политические группы, связанные с [бывшим президентом Грузии] Михаилом Саакашвили, которые выступают под лозунгами Евросоюза. Нет никаких сомнений, что выборы в Грузии — это очередное противостояние между теми, кто реалистично рассматривает положение Грузии, и теми, кто совершенно безоглядно действует под патронажем ЕС и стремится включить Грузию в фронт борьбы против России», — заявил Затулин.