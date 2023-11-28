«Их могут использовать, как живой щит»: выяснилось, есть ли российские заложники на поле боя в секторе Газа

Директор регионального управления Красного Креста на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони заявил, что ХАМАС удерживает заложников в зоне боевых действий. Его слова передает РБК.

Политолог Алексей Ванифатов предположил, как боевики группировки могут использовать пленных и сколько российских граждан могут находиться на поле боя.

«Такой факт, как заложники на поле боя, вполне укладывается в первоначальную тактику ХАМАС. Боевики рассчитывали, что наличие мирных в секторе Газа будет останавливать ЦАХАЛ», — пояснил Ванифатов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что израильская армия учла это обстоятельство и выработала тактику, которая шокировала руководство ХАМАС — продолжать наступление, несмотря на возможные жертвы среди мирного населения.

«Боевики считали, что смогут обменять заложников по выгодному курсу, но Израиль не поддался на шантаж: если раньше за одно израильского капрала выдавали до 1000 палестинских заключенных, то сейчас меняют одного на троих. На фоне этого ухудшилось отношение ХАМАС к заложникам», — подчеркнул политолог.

По мнению Ванифатова, отношение к пленным станет еще хуже по мере продвижения израильских военных.

«Уже сейчас, судя по рассказам выпущенных на свободу и эвакуированных, заложники спят связанными на стульях, несколько часов ждут, пока их отведут в туалет, и редко едят — многие потеряли от 13 до 17 кг, находясь в плену с 7 октября. В дальнейшем пленных могут использовать, как живой щит», — предположил эксперт.

Среди заложников на поле боя могут быть и граждане России, считает он.

«Не более девяти-десяти человек. Есть большая вероятность, что они тоже страдают и находятся в опасности ежедневно. Сейчас главная задача — найти наших сограждан и как можно быстрее освободить без обменного фонда», — заключил Ванифатов.

Ранее сообщалось, что группа пленников ХАМАС была освобождена и выехала в сторону Израиля.