ИИ «перезапустит Америку»: новый сенсационный план Трампа

Департамент государственной эффективности США (DOGE) будет использовать искусственный интеллект с целью сократить на 50% количество норм федерального регулирования.

Это планируется сделать к 20 января 2026 года, то есть к первой годовщине начала второго президентства Дональда Трампа. О нововведении сообщает газета Washington Post.

ИИ изучить около 200 тысяч федеральных нормативных актов и выявит те, которые можно отменить. Ожидается, что в общей сложности будет отменено 100 тысяч законов.

Главная задача заключается в том, чтобы «перезапустить Америку 20 января 2026 года».

Предполагается, что это позволит сэкономить триллионы долларов США за счет сокращения нормативно-правовых требований и федерального бюджета, а также привлечения инвестиций.

Ранее сообщалось о том, что американский бизнесмен Маск отказался от использования ПК.