ИКАР представил первый прогноз по сбору зерна в России в 2025 году

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) опубликовал первый прогноз по сбору зерна в России в 2025 году, сообщил «Интерфакс».

Так, согласно опубликованным данным исследования, общий объем собранного зерна в следующем году может достичь примерно 130 млн тонн. В то же время сбор пшеницы в следующем году ИКАР оценивает в диапазоне от 81 до 85 млн тонн.

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что оба прогноза следует рассматривать как «крайне предварительные». Он выделил одной из основных проблем недостижения таких показателей «значительное отставание в развитии озимых культур». По его словам, в некоторых регионах всходов еще не наблюдается.

«Катастрофы, конечно, нет: в регионах прошли дожди, пшеница набухла, она в основном вылезла, но очень серьезное отставание в развитии остается главной проблемой», — сказал Рылько.

Предварительный прогноз также сделала аналитическая компания «Совэкон». Он указывает на то, что урожай пшеницы в России в 2025 году может составить 80,1 млн тонн, что на 1,7% ниже текущего уровня в 81,5 млн тонн и на 9,1% ниже среднего показателя за последние пять лет в 88,1 млн тонн.

Генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко не исключает возможности, что урожай пшеницы в следующем году окажется хуже, чем в текущем.

Ранее эксперт Ильи Березнюк рассказал, приведет ли к дефициту бананов в России сокращение их импорта из Эквадора.