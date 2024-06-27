Шведский ретейлер IKEA планирует вернуться на Украину. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на украинскую прессу.

Шведская компания впервые открыла магазин на территории Украины в 2021-м году. Он располагался в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) в Blockbuster Mall в Киеве. Онлайн-продажи на территории украинского государства открылись в 2021-м году.

После того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, IKEA приостановила работу в украинском государстве. Кроме того, ретейлер покинул РФ.

В материалах украинских СМИ отмечается, что Министерство иностранных дел (МИД) Украины разрабатывало план по возращению IKEA в страну еще в 2023-м году. Также ведомство работало над тем, что на Украину вернулись такие бренды как H&M и Zara.

Также украинская пресса отмечала, что H&M уже функционирует на украинском рынке с ноября 2023-го года.

IKEA представляет собой шведскую мебельную компанию, специализирующуюся на продаже мебели, предметов интерьера и товаров для дома. Она известна своими самосборными мебельными изделиями, разнообразным ассортиментом товаров и доступными ценами. IKEA имеет магазины по всему миру и является одним из крупнейших розничных поставщиков мебели в мире.

Ранее мы сообщали, что украинские власти скрывают от своих граждан факт распространения в Херсоне холеры.