Ильхам Алиев одержал убедительную победу на внеочередных выборах президента Азербайджана

По уточненным данным ЦИК Азербайджана, Алиев набрал 92,12% голосов избирателей при явке в 76,73%.

В выборах участвовало еще шесть кандидатов. Самый удачливый из них, Захид Орудж, набрал 2,17%.

Для Ильхама Алиева это уже пятая победа на президентских выборах. Он возглавляет страну с 2003 года.

В декабре Ильхам Алиев распорядился перенести выборы главы государства с весны 2025 года на февраль 2024-го.