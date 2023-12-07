«Наступят непростые времена»: выяснилось, к чему приведут внеочередные выборы президента Азербайджана

В Азербайджане проведут внеочередные выборы президента, говорится в распоряжении местного лидера Ильхама Алиева. Президентские выборы перенесли с весны 2025 года на 7 февраля 2024-го.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, с чем связана подготовка к внеочередным выборам, какое будущее ждет Азербайджан, и как будут развиваться отношения страны с Россией.

Почему перенесли выборы

По мнению эксперта, внеочередные выборы в Азербайджане — это подведение итогов осеннего конфликта в Нагорном Карабахе.

«От количества голосов за нынешнего президента Ильхама Алиева будет зависеть то, как в дальнейшем будут развиваться отношения между Азербайджаном и соседними странами»,— пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В частности, от итогов внеочередных выборов зависит, как будут развиваться отношения Азербайджана с Арменией.

«Победа на выборах даст Алиеву карт-бланш для завоевания части Зангезурского коридора, который может пройти через территорию армянского государства. Боевые действия против Армении могут возобновиться, чтобы до конца решить все территориальные вопросы», — предположил собеседник.

Как изменятся отношения с соседями

Политолог считает, что после победы Ильхама Алиева на февральских выборах Азербайджан углубит сотрудничество с Турцией.

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«Многие решения государства станут несамостоятельными. Руководство страны будет принимать их, оглядываясь на политику своего старшего партнера. А в отношениях с Россией, думаю, наступят непростые времена», — поделился своей оценкой эксперт.

Ванифатов отметил, что отношения с Россией могут ухудшиться, если станет известно, что на территории Азербайджана производилось вооружение для украинских военных.

«Если в стране производили оружие для ВСУ, наша страна должна на всех дипломатических уровнях выразить ноту протеста и призвать Азербайджан в дальнейшем не допускать производства для нужд Украины», — заключил собеседник издания.

Ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что не хочет войны с Арменией.