Илон Маск назвал «ненормальной» тайную просьбу Байдена о помощи Украине
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Известный изобретатель Илон Маск раскритиковал призыв президента Байдена выделить Украине внеочередную помощь. Он сделал это в социальной сети Х.
Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден отправил в Конгресс Соединенных Штатов тайный запрос на выделение Киеву 24 млрд долларов. На часть этих средств должны быть закуплены вооружения и боеприпасы.
«Это ненормально», — так отреагировал на эту новость Маск.
Ранее Маск раскритиковал работу министерства обороны США. По его данным, ремонт лестницы в здании Пентагона длится уже 24 месяца. Это в полтора раза больше, чем ушло на строительство всего здания, которое в прошлом веке возвели за 16 месяцев. Все это происходит из-за чрезмерной забюрократизированности всех процессов в военном ведомстве.