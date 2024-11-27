Илон Маск назвал «ненормальной» тайную просьбу Байдена о помощи Украине

Известный изобретатель Илон Маск раскритиковал призыв президента Байдена выделить Украине внеочередную помощь. Он сделал это в социальной сети Х.

Ранее СМИ сообщили, что Джо Байден отправил в Конгресс Соединенных Штатов тайный запрос на выделение Киеву 24 млрд долларов. На часть этих средств должны быть закуплены вооружения и боеприпасы.

«Это ненормально», — так отреагировал на эту новость Маск.

Ранее Маск раскритиковал работу министерства обороны США. По его данным, ремонт лестницы в здании Пентагона длится уже 24 месяца. Это в полтора раза больше, чем ушло на строительство всего здания, которое в прошлом веке возвели за 16 месяцев. Все это происходит из-за чрезмерной забюрократизированности всех процессов в военном ведомстве.