Маск: ремонт лестницы в Пентагоне длится дольше, чем постройка здания

Американский бизнесмен Илон Маск поделился в соцсети информацией о том, что уровень бюрократии в Пентагоне достиг таких масштабов, что текущий ремонт лестницы занимает больше времени (24 месяца), чем ранее уходило на постройку всего здания ведомства в прошлом веке (16 месяцев).

Этим комментарием миллиардер отозвался на высказывания предпринимателя Вивека Рамасвами, который утверждал, что бюрократия является причиной значительных затрат, при этом не столько из-за количества сотрудников, сколько из-за не совсем понятных и нужных статей расходов.

Маск заявлял, что новый департамент по госэффективности в США (DOGE) планирует «повысить эффективность» расходов в военной сфере Америки.

Ранее Маск предупредил о том, что США стремительно скатывается к банкротству. Было отмечено, что профицита бюджета США не было с 2001 года. В 2023 дефицит превысил $1,5 трлн триллионов, когда доходы государства составили $4,47 трлн, а расходы – более $6 трлн.