Илон Маск останется в ближнем кругу Трампа

Предприниматель Илон Маск останется в ближайшем круге общения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа даже после того, как уйдет с государственной службы. Такое заявление сделал Говард Латник, глава американского Министерства торговли, во время выступления на телеканале Fox News.

Министр утверждает, что Трамп и Маск являются «отличными друзьями». Изобретатель «по-прежнему очень-очень близок к президенту» даже несмотря на то, что покидает пост главы ведомства по повышению эффективности работы американского правительства. Уход миллиардера с госслужбы, по словам латника, не поменяет отношения между ним и Трампом.

Трамп также ранее подтвердил, что пятница, 30 мая, становится для Маска последним днем работы в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Маск после ухода из политики сосредоточится на своих компаниях. Основной причиной ухода Маска из политики, которую называют некоторые источники, является снижение чистой прибыли компании Tesla — его флагманского проекта.