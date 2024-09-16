Илон Маск отреагировал на второе покушение на Дональда Трампа

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на информацию об очередном покушении на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Своим мнением он поделился на странице в соцсети.

Миллиардер выразил удивление из-за того, что злоумышленник снова пытался совершить нападение на республиканца.

Маск задался вопросом, почему никто не пытался убить Байдена или Камалу.

Частино бизнесмен сам ответил на свой вопрос, отозвавшись о Джо Байдене как о «ходячем трупе».

Второе покушение на Дональда Трампа удалось предотвратить сотрудниками Секретной службы. По предварительным данным, рядом с полем для гольфа в клубе Трампа в Уэст-Палм-Бич они увидели вооруженного мужчину и открыли по нему огонь.

Ранее Илон Маск нашел интересным высказывание Путина о смехе Камалы Харрис.