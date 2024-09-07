Илон Маск нашел интересным высказывание Путина о смехе Камалы Харрис

Напомним, на прошедшей в четверг, 5 сентября, пленарной сессии ВЭФ-2024 во Владивостоке Путин неожиданно сделал ряд комплиментов Харрис. Он признался, что ему импонирует заразительный смех действующего вице-президента США, и пошутил, что на предстоящих выборах в Белый дом в ноябре поддержит ее кандидатуру.

«Интересно», — написал Маск, комментируя саркастическое, по сути, высказывание Путина.

Ранее мы писали, что 45-й президент США Дональд Трамп пришел в замешательство после шутки Путина о поддержке Харрис и ее смеха. А представитель Кремля Дмитрий Песков и вовсе заявил, что в смех Камалы Харрис должен влюбиться каждый.

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