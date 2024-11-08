Илон Маск поучаствовал в телефонном разговоре между Трампом и Зеленским

Изобретатель Илон Маск принимал непосредственное участие в общении Трампа и Зеленского во время телефонного разговора. Об этом сообщило издание Axios.

Вся беседа длилась порядка 25 минут. Трамп при этом заявил, что будет поддерживать Украину, правда, не вдаваясь в детали. Он также не стал ничего говорить о способах поддержки, а также о своем плане по прекращению конфликта. Маск участвовал в разговоре, он пообещал, что продолжит давать доступ Украине к спутниковой связи с помощью системы Starlink.

«Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — указал журналистам источник их сведений.

Издание предположило, что Маска пригласили поучаствовать в разговоре для того, чтобы все поняли важность его персоны в будущей администрации Трампа.

Ранее Маск обвинил во лжи президента Байдена. Так резко он отреагировал на слова главы Белого дома, что когда-то миллиардер нелегально работал в Соединенных Штатах.