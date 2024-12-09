Илон Маск раскритиковал Байдена за решение выделить гуманитарную помощь Сирии

За решением президента США Байдена выделить гуманитарную помощь Сирии кроется не что иное, как обычное мошенничество. Так считает предприниматель Илон Маск, он озвучил свое мнение в социальной сети Х.

Миллиардер считает, что на фоне бедственного положения многих жителей Соединенных Штатов, Белому дому не стоило выделять деньги в качестве помощи другим странам. Люди в Северной Каролине, несмотря на холода, продолжают жить в палатках, так отметил изобретатель.

«Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение», — указал Маск.

Байден ранее в своей речи заявил, что выехавшего за пределы Сирии Башара Асада надо привлечь к ответственности. Президент США высказал такое мнение во время своей публичной речи в Белом доме.