Илон Маск вложит $100 млн в политическую структуру Трампа

Курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск намерен инвестировать $100 млн в стороннюю политическую структуру, находящуюся под контролем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.

По их информации, в последние дни между партнерами Маска и Трампа велись переговоры о предполагаемом пожертвовании бизнесмена в пользу группы, подконтрольной американскому лидеру.

Издание отмечает, что Маск станет первым сотрудником администрации президента, кто осуществит столь значительные политические взносы во внешнюю организацию, связанную с президентом США.

По данным NYT, на текущий момент нет информации о том, реализовал ли Маск свои намерения по инвестированию средств.

Ранее сообщалось, что суд в США обязал департамент Маска опубликовать внутреннюю отчетность.