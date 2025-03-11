Суд в США обязал департамент Маска опубликовать внутреннюю отчетность

Департамент государственной эффективности (DOGE) решением суда обязан в кратчайшие сроки опубликовать свои документы, чтобы показать обществу, чем он занимается. Об этом сообщила газета Politico.

Департамент DOGE был создан совсем недавно, его возглавил соратник Трампа, изобретатель Илон Маск. Вокруг этого ведомства ходят различные слухи, поскольку его работа окружена секретами. В итоге суд округа Колумбия вынес решение, что DOGE обязан опубликовать свою внутреннюю отчетность.

«Окружной судья США Кристофер Купер заявил, что «беспрецедентные» полномочия DOGE... в совокупности с его «необычной секретностью» служат основанием для обнародования его внутренних документов в соответствии с законом о свободе информации», — указали журналисты.

Публикации должны начаться в течение ближайших недель. Издание подчеркнуло, что это было первое значимое судебное решение по избавлению департамента от налета секретности.

Ранее появились сообщения о том, что Трамп ограничил возможности Маска и его ведомства по сокращению бюджета у других государственных агентств. DOGE должен работать совместно с другими службами над сокращением штата и повышением их эффективности. При этом окончательные решения в виде увольнения части сотрудников и других подобных шагов предстоит принимать исключительно главам этих ведомств.