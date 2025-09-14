На конференции в Киеве президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступили в публичный спор о перспективах Украины в Европейском союзе, сообщает финская газета Iltalehti.

Напомним, финский лидер Александр Стубб посетил Украину в минувший четверг. В Киеве 12-13 сентября прошёл 21-й Международный форум Ялтинской европейской стратегии (Yalta European Strategy, YES).

Как отмечает итальянское издание, словесный конфликт между европейскими политиками разгорелся из-за гарантий безопасности для Киева. Стубб напомнил о выходе Великобритании из ЕС, а Джонсон обвинил финского лидера в пассивности и пустых обещаниях.

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — сказал Столб.

Издание предполагает, что Стубб, вероятно, намекал на то, что Джонсон был одним из тех, кто инициировал выход Великобритании из ЕС. Однако бывший премьер-министр расценил слова финского лидера как личное оскорбление. И перешел в атаку.

«Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — отрезал дерзко в ответ Джонсон.

Британец выразил финскому лидеру недовольство по поводу пассивности так называемой "коалиции желающих" и её неспособности эффективно решать насущные проблемы.

Джонсон также выразил недоумение, почему "коалиция желающих" не направляет войска на Украину, предоставив Москве "право вето".

Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал проводящего дни с Зеленским Стубба вспомнить, что у него есть жена.