Iltalehti: В Финляндии предложили расстреливать нелегально пересекающих границу

Налли также является заместителем уполномоченного партии в муниципальном совете города Лаппеенранта, граничащего с Россией.

Как пишет издание, ранее Налли опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заявил, что только такие меры позволят побороться с мигрантами. Затем, отмечает газета, политик удалил свою публикацию и объяснил свои слова выражением личного мнения, которое никак не связано с политикой Финляндии.

В ноябре правительство страны закрыло несколько контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Это объяснилось с тем, что со стороны российского государства незаконно проникают выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. С 30 ноября по 13 декабря Финляндия ограничила работу всех КПП на границе с РФ.

На данный момент остается открытым один пункт пропуска на границе двух стран — Райя-Йоосеппи (Лотт).

Ранее издание Uutisuomalainen сообщило, что финны хотят запретить сделки с недвижимостью для россиян. С такой инициативой выступил министр обороны Финляндии.